Educação Ministério da Educação estuda descartar 2,9 milhões de livros didáticos nunca usados, diz jornal

Por Redação O Sul | 11 de janeiro de 2020

Material nunca foi entregue aos alunos das escolas públicas e custou cerca de R$ 20 milhões Foto: Divulgação Material nunca foi entregue aos alunos das escolas públicas e custou cerca de R$ 20 milhões (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O MEC (Ministério da Educação) pretende descartar 2,9 milhões de livros que nunca foram entregues aos alunos de escolas públicas. As informações foram publicadas pelo jornal O Estado de São Paulo neste sábado (11).

Comprado em gestões anteriores do MEC, o material tem edições que teriam vencido, entre 2005 e 2019, e estariam desatualizadas para o uso. O custo de todos esses livros seria de cerca de R$ 20 milhões.

O processo para se desfazer do material começou no fim do ano passado. Na época, o FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) alertou para a necessidade de reduzir o estoque de livros, que está armazenado em um depósito alugado dos Correios, em Cajamar, em São Paulo.

Livros viram papel higiênico

Em dezembro de 2019, o Fantástico mostrou como os livros didáticos estão sendo descartados pelo Brasil. Alguns são reciclados e acabam virando papel higiênico.

