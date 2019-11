Ministério da Educação libera 115 milhões de reais para aumentar o acesso à internet nas escolas e viabilizar o Enem digital

O ministro da Educação, Abraham Weintraub, afirmou, nesta segunda-feira (04), que a pasta liberou cerca de R$ 115 milhões para aumentar o número de escolas com acesso à internet. O objetivo é viabilizar a aplicação do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) em versão digital em todo o País, até 2026.

“Para o Brasil ter o Enem digital, a gente precisa dar condições para todos os jovens e crianças estarem iguais, estarem familiarizados com computador. Precisa estar conectado à internet. Estamos seguindo o fluxo, apesar de ser uma coisa óbvia, mas nunca foi feita a expansão”, afirmou Weintraub, durante coletiva de imprensa em Brasília.

Segundo Jânio Carlos Endo Macedo, secretário de educação básica do MEC (Ministério da Educação), a verba liberada é dividida em duas partes: R$ 82,6 milhões serão direcionados a 24.500 escolas que ainda não têm conexão com internet de banda larga; R$ 32 milhões irão para colégios que já possuíam acesso à internet, para que continuem conectados. Além disso, o governo afirma que 7 mil escolas rurais já estão recebendo sinal via satélite.

Pré-requisitos para escolas

Para receber a conexão por banda larga, as escolas necessitam: ter mais que 15 alunos; disponibilizar, no mínimo, três computadores para uso dos estudantes; possuir um computador administrativo; apresentar ao menos uma sala de aula em funcionamento.

Os recursos serão liberados por meio do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola), administrado pelo FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação). A transferência do valor deverá ser feita diretamente para as escolas municipais e estaduais.

A escolha das instituições de ensino beneficiadas ficará a cargo do Simec (Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do MEC) e do PDDE Interativo (ferramenta de apoio à gestão escolar).

Enem digital

Em julho de 2019, o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) anunciou que o Enem deixará de ser aplicado em papel a partir de 2026. A transição para a versão digital começará, segundo o órgão, em 2020, com um projeto-piloto para 50 mil candidatos, de 15 capitais.