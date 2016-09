Ministério da Educação prorroga o prazo para a entrega de documentos do Fies devido à greve dos bancários

O MEC (Ministério da Educação) publicou no Diário Oficial da União desta segunda-feira (12) a portaria que prorroga o prazo de entrega dos documentos do Fies (Financiamento Estudantil) nas agências bancárias.

Segundo a portaria, os documentos de regularidade de inscrição e de matrícula, que tiveram os seus prazos de validade expirados durante o período da greve dos bancários e em até dez dias após o seu término, deverão ser acatados pelos agentes financeiros do Fies.

A medida vale tanto para fins de contratação de financiamento quanto para aditamento da operação de crédito – procedimento necessário para renovação do contrato e garantia da continuidade do benefício – até o 20º dia subsequente ao término da paralisação.

As inscrições para vagas remanescentes para pré-selecionados na seleção regular, que não firmaram contrato com nenhuma instituição, foram encerradas no último dia 5. O prazo segue até 2 de dezembro para outras duas modalidades. A greve nacional dos bancários começou no dia 5 de setembro e ainda não houve um acordo para o seu encerramento.

