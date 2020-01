Brasil Ministério da Educação também analisa erros nas provas do primeiro dia do Enem

Por Redação O Sul | 20 de janeiro de 2020

Abraham Weintraub, ministro da Educação Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil Abraham Weintraub, ministro da Educação. (Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil) Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), vinculado ao Ministério da Educação, afirmou no domingo (19) que apura “possíveis inconsistências na correção” tanto do primeiro dia quanto do segundo dia de provas do Enem 2019.

Até então, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, havia confirmado o erro apenas no segundo dia do exame. Por enquanto, não há conclusão se houve falha também na primeira prova — os resultados da investigação devem ser divulgados nesta segunda-feira (20).

As provas do Enem 2019 aconteceram nos dias 3 e 10 de novembro. No primeiro dia, os inscritos realizaram as provas de Linguagens e Códigos e de Ciências Humanas, além da redação. No segundo, as questões eram de Matemática e de Ciências da Natureza.

“A força-tarefa realizada pelo Inep busca identificar as possíveis inconsistências na correção das provas do Enem2019, tanto do primeiro quanto do segundo dia”, diz uma mensagem do Inep divulgada no domingo.

Segundo o governo, foram constatados erros na identificação dos candidatos e na respectiva cor de suas provas.

Voltar Todas de Brasil

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário