Ministério da Infraestrutura realiza leilão de áreas portuárias

Serão leiloadas três áreas portuárias do país. A promoção do leilão é do Ministério da Infraestrutura, junto ao Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) do governo federal. A previsão é de um investimento de R$ 420 milhões nos empreendimentos. O pregão ocorre nesta terça-feira (13), na B3, antiga Bovespa, em São Paulo.

Os editais foram publicados no Diário Oficial da União pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) ainda no mês de abril. As áreas a serem leiloadas ficam em SP e no Paraná.

No Porto de Santos (SP), serão leiloados dois terminais. Um deles tem 38.398m² e se destina à movimentação de líquidos, como produtos químicos, etanol e derivados de petróleo. O outro possui 29.278,04 m² e serve para movimentação de sal e fertilizantes.

Já no Porto de Paranaguá (PR), o leilão é de um terminal utilizado para a movimentação de carga geral. A expectativa é que, após investimentos, o local possa movimentar 1,25 milhões de toneladas por ano, atendendo demanda de exportação de fábrica de celulose localizada em Ortigueira, no mesmo estado.

