Ministério da Justiça afirma que disponibilizou vagas para líderes de rebelião no Pará

O Ministério da Justiça e Segurança Pública divulgou, nesta segunda-feira (29), uma nota sobre a rebelião que ocorreu no Centro de Recuperação Regional de Altamira, no Pará.

O Ministério disponibilizou vagas no Sistema Penitenciário Federal para transferência e isolamento das lideranças criminosas envolvidas na rebelião.

Ainda de acordo com a nota, o ministro Sérgio Moro lamentou as mortes e determinou a intensificação das ações de inteligência e da Força Nacional. Moro conversou com autoridades locais como o governador do Pará, Helder Barbalho, e o diretor-geral do Departamento Penitenciário Nacional, Fabiano Bordignon.

Helder Barbalho publicou em sua rede social, nesta segunda, que, diante do ocorrido, convocou uma reunião de emergência com a cúpula da segurança do estado.

Diante do ocorrido no Centro de Recuperação Regional de Altamira, convoquei imediatamente toda a cúpula da segurança do Estado. pic.twitter.com/ZzI15NqMZ6 — Helder Barbalho (@helderbarbalho) July 29, 2019

Confira a íntegra da nota:

