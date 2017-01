Ministério da Justiça muda processo de demarcação de terras indígenas

O Ministério da Justiça publicou nesta quarta-feira (18) no Diário Oficial da União uma portaria, assinada por Alexandre de Moraes, que muda o processo sobre demarcação de terras indígenas.

Atualmente, a demarcação é responsabilidade do poder Executivo federal e a decisão cabe ao ministro da Justiça e ao presidente da República. O ministro, pelas normas vigentes, decide com base em estudos antropológicos elaborados pela Funai (Fundação Nacional do Índio).