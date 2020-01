Bem-Estar Ministério da Saúde alerta que 11 Estados brasileiros podem ter surto de dengue neste ano

Por Redação O Sul | 15 de janeiro de 2020

Aedes aegypti é o mosquito transmissor da dengue Foto: Agência Brasil Aedes aegypti é o mosquito transmissor da dengue. (Foto: Arquivo/Agência Brasil) Foto: Agência Brasil

Todos os Estados do Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe), Espírito Santo e Rio de Janeiro poderão ter um surto de dengue a partir de março, alertou o Ministério da Saúde.

“A dengue é uma doença sazonal, e o quadro é dinâmico e pode mudar em pouco tempo, mas, no momento, os nove Estados do Nordeste e as regiões do Sudeste com grande contingente populacional pouco afetadas em 2019 estão no nosso alerta”, afirmou o porta-voz do ministério, Roberto Said.

O Brasil registrou 1.544.987 casos de dengue no ano passado, com 782 mortes, segundo dados da pasta, um aumento de 488% em relação a 2018, um ano considerado atípico pelo ministério.

Segundo Said, 2017 e 2018 foram períodos com poucos casos de dengue quando comparados a 2015 e 2016. “Isso aconteceu porque circulou, em todos esses anos, o mesmo sorotipo do vírus da dengue. E quando uma pessoa é infectada pela dengue, ela estará imune àquele determinado sorotipo para sempre, mas não aos outros sorotipos da doença”, disse.

A dengue é transmitida por quatro sorotipos do vírus (1, 2, 3 e 4), todos em circulação no Brasil. A intensidade de circulação desses sorotipos se alterna pelo País de tempos em tempos. Os surtos de dengue costumam ocorrer, segundo Said, quando há mudança na circulação do tipo de vírus.

Voltar Todas de Bem-Estar

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário