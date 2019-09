Casos de sarampo no Brasil somam quase 4 mil em 90 dias, diz Ministério da Saúde

No últimos 90 dias, foram registrados 3.909 casos de sarampo no Brasil. Foram 540 registros a mais em relação ao último boletim epidemiológico, divulgado no dia 12 de setembro, um aumento de 85%. Agora, subiu para 17 o número de estados na lista de transmissão ativa da doença. Os 16 do boletim passado e mais o Pará, que entrou para a lista. A maioria dos casos (97,5%) foi registrada em 153 municípios da Região Metropolitana de São Paulo.

Além do crescimento no número de casos, o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde destaca que outros 20.485 estão sob investigação. O número de mortes permanece o mesmo: quatro. Segundo o Ministério da Saúde, R$10,5 milhões foram liberados para os estados nesta semana, para reforçar ações de imunização da população. O ministério também alertou que a vacina é a principal forma de proteção contra o sarampo e que a tríplice viral está disponível em mais de 36 mil postos de vacinação do Sistema Único de Saúde (SUS), em todo o país.

Para interromper o ciclo de transmissão do sarampo, o ministério pretende fazer a Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo em duas etapas. A primeira, de 7 a 25 de outubro, para crianças de 6 meses a menores de 5 anos. E a segunda, de 18 a 30 de novembro, destinada à população de 20 a 29 anos.

