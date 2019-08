Ministério da Saúde fará repasse a municípios para suporte à vacinação

Uma liberação de recursos para qualificar a vacinação nos municípios foi acertada nesta semana, durante a reunião da Comissão Intergestores Tripartite, em Brasília. Conforme acordado, o Ministério da Saúde repassará R$ 44,2 milhões para cidades com até 100 mil habitantes.

Com a verba, devem ser adquiridas câmaras frias, ampliando a estrutura de armazenamento de vacinas e imunobiológico em localidades que ainda não possuam o equipamento e tenham implantado o sistema de informação nominal do Programa Nacional de Imunizações. A medida visa garantir a qualidade da vacinação ofertada à população, além de cumprir a Política Nacional de Imunizações dentro do padrão de qualidade e segurança do Sistema Único de Saúde (SUS).

O dinheiro será liberado na modalidade fundo a fundo, em parcela única, pelo Fundo Nacional de Saúde aos Fundos de Saúde dos Estados.