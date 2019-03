Ministério da Saúde vai regularizar médicos cubanos no Brasil

A situação de aproximadamente 2 mil profissionais de saúde cubanos, que pertenciam ao Programa Mais Médicos, deverá ser regularizada no Brasil. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (27) pelo ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, em audiência pública na Comissão de Assuntos Sociais do Senado. Os imigrantes permaneceram no País após o rompimento do governo de Cuba com a iniciativa brasileira. “Estão numa condição de exilados”, lamentou o ministro, sobre os cubanos.

Mandetta ainda destacou que o Mais Médicos está sendo reformulado e o governo pretende enviar o projeto ao Congresso Nacional em abril. A regularização dos profissionais já faria parte dessa nova proposta, conforme o ministro. Ele ainda ressaltou que os profissionais são vítimas de negociações entre os países e que “talvez eles possam, com certeza, legalizar a sua situação profissional e podem ser sim uma opção de trabalho num país livre e democrático”, considerou Mandetta.

Deixe seu comentário: