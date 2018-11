Ministério do Trabalho recebe abraço simbólico

Nessa quinta-feira, cerca de 600 servidores do Ministério do Trabalho participaram de um abraço simbólico ao redor do edifício do órgão em Brasília. O protesto, que durou pouco mais de uma hora, foi motivada pelo anúncio do presidente eleito Jair Bolsonaro sobre os planos de extinção da pasta. Conforme os manifestantes, o Ministério tem funções específicas que não podem ser encerradas.

Deixe seu comentário: