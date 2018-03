Ministério do Turismo lança plataforma que vai regularizar serviços turísticos no Brasil

Existem mais de quatro mil empresas prestadoras de serviços turísticos no Rio Grande do Sul e menos de 30% delas possuem cadastro no Ministério do Turismo. Quaisquer negócios que realizem atividades que fazem transporte/guia turístico, organizam eventos, as agências de viagens, meios de hospedagem e parques temáticos devem estar com cadastro regularizados de acordo com a Lei Geral do Turismo. Para facilitar este processo, o Ministério do Turismo inovou e criou o Cadastur 3.0.

A plataforma digital foi criada com o intuito de oferecer mais agilidade e menos burocracia para os prestadores de serviços turísticos na hora de regularizar suas atividades. O cadastro pode ser feito gratuitamente através do site, que tem acesso livre via computador ou smarthphone. De acordo com o chefe de gabinete da Secretaria Nacional de Qualificação e Promoção do Ministério Público, Hercy Filho, com o Cadastur, garantirá aos empreendedores do setor maior segurança e oportunidades.

Através da plataforma, o Ministério do Turismo conseguirá acompanhar e fiscalizar os serviços oferecidos ao público. O lançamento do Cadastur já foi feito em todas as regiões do Brasil e, a partir da primeira quinzena de abril, os prestadores de serviços turísticos que ainda não estiverem cadastrados passarão a ser notificados. “Será uma fiscalização educativa para incentivar o cadastro”, explica o chefe de gabinete.

A plataforma estava sendo estudada a pouco mais de dois anos e, anteriormente, os cadastros eram realizados analogicamente, no papel. A ideia é, que com a utilização do site, a regularização se torne mais interativa e moderna. “A partir de agora todas as empresas que prestam atividades turísticas estarão com direitos igualados, isso facilita o trabalho para o Governo, empresários e turistas, pois o serviço estará 100% seguro”, conta Filho.

O turismo impacta pelo menos 53 atividades econômicas, segundo Filho, que destaca a facilidade de gerar empregos e aumento do PIB (Produto Interno Bruto) do Brasil. “Todos queremos desfrutar dos prazeres do turismo, mas também queremos que ele continue gerando renda para proporcionar melhor qualidade de vida”, destaca o chefe de gabinete, que junto com a equipe do Ministério de Turismo busca ações que incentivem viagens cada vez mais seguras. (Marysol Cooper/ O Sul)

Deixe seu comentário: