O Ministério da Cultura informou em nota, divulgada nessa terça, que vai investir 2 milhões de reais na criação do Centro de Interpretação, Referência e Visitação do Cais do Valongo, no Armazém Docas Dom Pedro II. A previsão é de que, ainda no próximo mês, o ministério abra uma chamada pública para selecionar o projeto.

