Ministério Público de Contas opina pela desaprovação das contas de 2015 do governo do Estado

O MPC (Ministério Público de Contas) emitiu um parecer prévio destacando 40 itens passíveis de esclarecimento e recomendando que o TCE-RS (Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul) desaprove as contas do primeiro ano de gestão do governador José Ivo Sartori (PMDB), em 2015.

O pleno do TCE-RS deverá analisar o parecer, em sessão na próxima terça-feira (6).

Comentários