Ministério Público denuncia 19 pessoas por suposto envolvimento em “máfia das próteses” no Distrito Federal

O MP (Ministério Público) do Distrito Federal e Territórios denunciou, nessa terça-feira, 19 pessoas por suposto envolvimento na chamada “máfia das próteses”. A organização criminosa, composta por médicos e empresários, era voltada para a obtenção de ganhos e vantagens ilícitas em prejuízo de planos de saúde e de pacientes, segundo o MP. As investigações continuam e novas denúncias serão feitas para individualizar a participação de cada um dos envolvidos no esquema.

As investigações da Operação Mister Hyde apontaram que a organização fez uso de declarações fraudulentas e documentos falsificados para impor às vítimas cirurgias e procedimentos desnecessários. Eram utilizadas órteses e próteses diferentes das previamente ajustadas no contrato de prestação de serviços. Também foi utilizado material cirúrgico fora do prazo de validade.

As investigações começaram em 2015, a partir de uma denúncia feita por um instrumentador cirúrgico. Estima-se que cerca de 60 pacientes foram lesados, somente em 2016, por uma empresa. O esquema movimentou milhões de reais em cirurgias, equipamentos e propinas. As recompensas eram pagas em dinheiro e com presentes, como viagens.

No dia 1° deste mês, foram cumpridos 13 mandados de prisão. Ao todo, sete médicos foram detidos. Os outros eram funcionários de hospitais, de clínicas e da empresa que estava no centro do esquema, a TM Medical. Além disso, foram cumpridos 22 mandados de busca e apreensão e quatro conduções coercitivas. Foram apreendidos 100 mil reais e 90 mil dólares na ocasião.

Os acusados teriam montado uma sofisticada rede criminosa para obter ganhos indevidos junto a diversos planos de saúde, gerenciando de forma maliciosa agendamentos cirúrgicos, manipulando preços e materiais utilizados, conforme o MP. Pelo menos sete planos de saúde (Cassi, Bradesco, Geap, Unimed, Assefaz, Gama e Caps-Saúde) foram vítimas do esquema.

“O objetivo único era obter lucro, sem se importar com o diagnóstico, o prognóstico ou o tratamento dos pacientes”, afirmam os promotores de Justiça na denúncia. A empresa TM Medical dedicava-se a orientar os médicos na prática ilícita, preenchendo ou colaborando no preenchimento dos relatórios médicos, indicando os equipamentos e suprimentos para cirurgias, sempre com o objetivo de alcançar um orçamento mais alto mesmo que fosse preciso incluir um procedimento desnecessário.

Se condenados, a pena dos acusados pelo crime de organização criminosa pode chegar a oito anos de prisão.

