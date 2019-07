Ministério Público denuncia riscos do retorno de 17 líderes de facções a prisões do estado

Na luta para renovar a permanência de 17 líderes de facções criminosas em penitenciárias federais, o Ministério Público (MP) fala do risco de trazê-los de volta ao Rio Grande do Sul. Eles estão isolados há dois anos.

O Centro de Apoio Operacional Criminal e de Segurança Pública (CCR) já ingressou com um recurso para as Varas de Execução Criminal (VECs) de Porto Alegre, Canoas e Novo Hamburgo e uma ação cautelar inominada junto ao Tribunal de Justiça do Estado, para que os detentos permaneçam no sistema federal até que sejam julgados os recursos impetrados junto às varas.

