MP-RJ faz nova denúncia contra os ex-governadores do estado, Sérgio Cabral e Pezão

O Ministério Público do Rio de Janeiro entrou com mais uma ação na Justiça contra os ex-governadores do Rio Sérgio Cabral (MDB) e Luiz Fernando Pezão (MDB). Os procuradores pedem a condenação por improbidade administrativa e a indisponibilidade de mais de R$ 300 milhões. O então governador Cabral atuou como arrecadador de dinheiro para a campanha de Pezão em 2014. Naquela época, Pezão era vice-governador e acumulava o cargo de secretário estadual de obras.

Em depoimento na última sexta-feira (29), Cabral, disse que a campanha de Pezão custou R$ 400 milhões. Defesa de Pezão disse que não foi informado e por isso não vai se posicionar.

A denúncia ainda diz que Cabral solicitava essas contribuições com prévio conhecimento e anuência de seu vice. Os pagamentos ocorriam de variadas formas: desde doações declaradas, passando por caixa dois a pagamentos em espécie.

Ambos ex-governadores permanecem presos. Cabral está preso desde novembro de 2016 e Pezão está desde novembro de 2018.

