Ministério Público do RJ defende foro especial para Flávio Bolsonaro em caso Queiroz

O Ministério Público do Rio de Janeiro deu parecer favorável para que o senador Flávio Bolsonaro tenha direito a foro especial na investigação sobre o caso Queiroz, que envolve crimes de lavagem de dinheiro, peculato e organização criminosa. O processo começou quando foi revelada uma movimentação financeira suspeita de R$ 1,2 milhão na conta de Fabrício Queiroz, ex-motorista e assessor de Flávio na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), quando o filho do presidente era deputado estadual.

A assinatura do parecer, que concordou com a defesa do senador, foi feita pela procuradora Soraya Taveira Gaya, que é da segunda instância, e não faz parte do grupo de investigadores que analisada os dados de Flávio. A 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do RJ irá decidir se o caso vai ou não para Órgão Especial, composto por 25 desembargadores.

