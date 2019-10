Ministério Público entra com representação contra gastos do BNDES com ex-executivos

O subprocurador-geral Lucas Furtado entrou com uma representação para que o TCU (Tribunal de Contas da União) investigue os gastos milionários do BNDES com ex-integrantes de sua diretoria. Só em 2019, o banco já desembolsou R$ 3,9 milhões em salários e benefícios, pagos retroativamente, a ex-executivos, entre eles os últimos três ex-presidentes: Joaquim Levy, Paulo Rabello de Castro e Dyogo Oliveira. As informações são do blog de Lauro Jardim, do jornal O Globo.

“Causa espécie os volumes envolvidos, em especial considerando o quantitativo de beneficiários e a notória crise financeira que assombra o País, que tem justificado cortes em áreas sensíveis, tais como a educação” justificou o procurador.

As trocas de comando em órgãos públicos têm um preço, quase sempre, superlativo. O BNDES gastou entre janeiro e agosto de 2019 — ano de estreia de governo e, portanto, recheado de substituições — R$ 3,9 milhões com ex-integrantes da sua diretoria: quase R$ 500 mil por mês.

Nessa fatura entram quarentenas, distribuições de lucros e outros benefícios previstos nos contratos dos executivos, pagos retroativamente.

Só para acertar as contas com o passado recente, entre janeiro e agosto, o BNDES desembolsou cerca de R$ 750 mil aos seus últimos três ex-presidentes.

Joaquim Levy já levou R$ 150,8 mil depois de ter sido demitido por Bolsonaro, em junho. Dyogo Oliveira, desligado ao fim do governo Michel Temer, em dezembro, recebeu R$ 546,1 mil neste ano. O antecessor dele, Paulo Rabello de Castro, exonerado em março do ano passado, levou R$ 58,3 mil em retroativos ao longo de 2019.

Compartilhamento de informações

Em reunião realizada na semana passada, a Procuradoria-Geral da República (PGR) e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social (BNDES) discutiram as bases de um termo de cooperação que permitirá o compartilhamento de informações e documentos entre as instituições. A conversa foi conduzida pelo secretário-geral do Ministério Público da União (MPU), Eitel Santiago, e contou com a participação dos diretores jurídico e de compliance, e da chefe do Departamento Contencioso do banco, Saulo Benigno Puttini, Claudemir Brito Pereira e Paula Saldanha Jaolino Fonseca, respectivamente, além da coordenadora da Câmara de Combate à Corrupção do Ministério Público Federal (5ªCCR), Maria Iraneide Facchini.

A previsão é a de que, a partir do acordo, o MPF passe a receber dados que envolvam pessoas físicas e jurídicas ligadas às empresas integrantes do Sistema BNDES, e que poderão auxiliar investigações em curso. “A nossa preocupação maior é reduzir a corrupção no país. Tendo em vista toda a atuação do banco no fomento e incentivo da atividade empresarial, acolhemos com alegria essa providência”, afirmou Maria Iraneide, referindo-se à disposição do banco em compartilhar as informações e publicizar informações referentes a empréstimos liberados pela instituição.

Maria Iraneide detalhou o funcionamento e o trabalho realizado no âmbito das Câmaras de Coordenação e Revisão, nas respectivas temáticas. Em relação à 5CCR, ela destacou a existência de Núcleos de Combate à Corrupção em todas as unidades do MPF bem como os grupos de trabalho e forças-tarefas que têm a competência para atuar no combate a crimes como a corrupção e a lavagem de dinheiro, e também no enfrentamento da improbidade administrativa.

Já o secretário-geral destacou que o acordo é uma medida importante para a cooperação e a fiscalização mas também para o avanço do país. “O BNDES é uma empresa pública, que foi criada com o objetivo de fomentar o desenvolvimento nacional. Hoje, temos uma crise econômica muito grande, e o Ministério Público deve ser cooperativo com o desenvolvimento nacional”, afirmou Eitel, lembrando que esta é uma compreensão do procurador-geral da República, Augusto Aras.