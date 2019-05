Ministério Público faz 9ª denúncia contra o médium João de Deus por abuso sexual de fiéis

O médium João Teixeira de Faria, conhecido como João de Deus, teve sua 9ª denúncia apresentada pelo Ministério Público de Goiás (MP-GO) à Justiça. O trabalho foi feito pelos promotores da força-tarefa que o MP criou para esclarecer as acusações contra ele de abuso sexual a dezenas de frequentadoras do centro espírita que fundou, em Abadiânia (GO).

A última denúncia foi apresentada nesta terça-feira (28). Ela trata do estupro de seis novas vítimas que apresentavam algum tipo de vulnerabilidade, da qual o réu se aproveitou. Uma das mulheres, por exemplo, é deficiente visual. A violência sexual teria sido praticada em uma sala reservada do centro onde atendia a milhares de fiéis.

Além destas vítimas, naturais dos mais diversos estados brasieliros (Paraná, Distrito Federal, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo), há outras quatro mulheres apresentadas como testemunhas, já que também teriam sofrido abuso de João de Deus, porém os eventuais crimes já estariam prescritos.

Histórico

O médium está preso preventivamente no Núcleo de Custódia de Aparecida de Goiânia, desde 16 de dezembro de 2018. Porém, ele conseguiu transferência para um hospital particular, em março, após a defesa alegar problemas de saúde. Os advogados de João de Deus negam todas as acusações.

