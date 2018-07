O Ministério Público do Rio Grande do Sul arrecadou para a Campanha do Agasalho do RS quase 3 mil peças entre roupas masculinas, femininas, calçados masculinos e femininos, roupas de cama, toalhas, cobertores, travesseiros e acessórios. A entrega das peças para foi feita nessa segunda pelo procurador-geral de Justiça Fabiano Dallazen à Defesa Civil.

