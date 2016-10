Ministério Público fiscaliza segundo turno das eleições municipais no Rio Grande do Sul

Promotores eleitorais acompanham a votação do segundo turno em Porto Alegre, Canoas, Caxias do Sul e Santa Maria, fiscalizando os locais de votação e verificando irregularidades na propaganda ao longo deste domingo (30). O coordenador do Gabinete de Assessoramento Eleitoral, Rodrigo Zilio, esteve nesta manhã nas seções eleitorais localizadas no Presídio Central e no Case (Centro de Atendimento Socioeducativo) Poa I, na Vila Cruzeiro.

Rodrigo Zilio estava acompanhado do procurador Regional Eleitoral, Marcelo Beckhausen. Na seção eleitoral do Presídio Central, 270 presos provisórios estão aptos a votar. O coordenador do Gabinete Eleitoral também acompanhou a votação no Case Poa I, em que 37 internos estão aptos a votar. No Presídio Central e no Case as votações ocorrem com normalidade.

Ainda pela manhã, Zilio visitou o plantão eleitoral localizado no Foro Central de Porto Alegre, no qual são encaminhados os casos de prisão em flagrante.

Comentários