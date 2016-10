Ministério Público gaúcho recebeu 81 denúncias de irregularidades durante o pleito e 831 durante o processo eleitoral

O Ministério Público Eleitoral esteve mobilizado neste final de semana para acompanhar as eleições deste domingo (2). Durante o pleito no Estado, foram recebidas 81 denúncias – cinco do Interior do RS e o restante com origem na Capital e Região Metropolitana. A maioria delas noticiando boca de urna e panfletagens próximas aos locais de votação.

As denúncias de irregularidades foram encaminhadas à BM (Brigada Militar). A equipe do Gabinete Eleitoral também prestou atendimentos aos Promotores Eleitorais. Desde o início do processo eleitoral o MP gaúcho recebeu 831 denúncias de ilegalidades eleitorais. Elas foram redirecionadas aos Promotores Eleitorais para análise.

Comentários