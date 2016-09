Ministério Público interrompe atividade de instituição clandestina que abrigava idosos

O MP-RS (Ministério Público do Rio Grande do Sul) interrompeu as atividades clandestinas de um local que acolhia irregularmente idosos em Santa Cruz do Sul. A operação foi coordenada pela Promotora de Justiça da Promotoria Cível de Santa Cruz do Sul, Catiuce Ribas Barin.

Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, foi confirmada a presença de sete idosos, mantidos irregularmente e em condições precárias. Além deles, também havia duas pessoas menores de 60 anos com sinais de deficiências psíquicas.

Os idosos eram mantidos mediante a cobrança de valores de seus familiares. Após a apreensão de elementos de prova do funcionamento irregular e da ocorrência de infrações penais, os familiares foram notificados para a retirada dos idosos do local, com a advertência de que o Ministério Público monitorará suas situações.

O resultado da operação servirá para instruir o inquérito civil que investiga a situação, para possível ajuizamento de ação para a proibição de atendimento a idosos a bem do interesse público, bem como o procedimento investigatório criminal instaurado para apurar os reflexos penais.

Em 2015, o estabelecimento funcionava como uma ILPI (Instituição de Longa Permanência de Idosos) clandestina. Após uma fiscalização da Vigilância Sanitária Municipal, que interditou o local, a ILPI encerrou as atividades. No entanto, o MP recebeu informações de que a instituição seguia mantendo idosos internos. Houve diversas tentativas de fiscalização, que eram frustradas pelos proprietários, que alegavam se tratar de uma residência particular.

Assim, em proteção dos direitos dos idosos e para verificar a ocorrência de possíveis crimes, foi solicitado mandado de busca e apreensão, em conjunto com o Promotor de Justiça Criminal Flávio Eduardo de Lima Passos. O mandado foi cumprido com o apoio da BM (Brigada Militar), da Vigilância Sanitária, e da Secretaria Municipal de Inclusão, Desenvolvimento Social e Habitação.

