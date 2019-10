Ministério Público pede a absolvição de Lula, Dilma e Palocci em ação sobre o “quadrilhão do PT”

O MPF (Ministério Público Federal) em Brasília pediu na quinta-feira (17) a absolvição sumária dos ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, dos ex-ministros Antonio Palocci e Guido Mantega e do ex-tesoureiro do PT João Vaccari Neto na ação penal apelidada de “quadrilhão do PT”.

Os cinco respondem na Justiça Federal pelo crime de organização criminosa por suspeita de terem formado um grupo para desviar dinheiro público da Petrobras e de outras estatais. O pedido de arquivamento terá que ser analisado pelo juiz Vallisney Souza, da 10ª Vara Federal de Brasília.

A denúncia foi apresentada pelo ex-procurador-geral da República Rodrigo Janot pouco antes de ele deixar o cargo. Janot afirmou na denúncia que a cúpula do PT recebeu R$ 1,48 bilhão de propina em dinheiro desviado dos cofres públicos.

Como na época Gleisi Hoffmann, denunciada junto com os demais, era senadora, a denúncia foi apresentada ao Supremo Tribunal Federal. Depois, o relator da Lava-Jato no STF, Luiz Edson Fachin, dividiu o processo e enviou a parte dos políticos sem foro privilegiado no Supremo para a Justiça Federal em Brasília, que abriu ação penal contra os cinco em novembro do ano passado.