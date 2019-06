Ministério Público pode pedir exame psicológico de acusadora de Neymar

O MPSP (Ministério Público de São Paulo) está considerando a possibilidade de pedir um exame psicológico da modelo Najila Trindade, que acusa Neymar de estupro e agressão durante um encontro em Paris no mês de maio. O pedido pode ser feito quando a investigação for encaminhada à instituição pela Polícia Civil, o que deve acontecer na segunda-feira. As informações são do portal Terra.

Para Flávia Merlini, promotora de Enfrentamento à Violência Doméstica que acompanha o caso, o procedimento é comum em casos de crimes sexuais. “Na verdade, sempre há esta possibilidade do exame psicológico em crimes sexuais. É algo muito comum neste tipo de crime para o Ministério Público pedir este tipo de prova. Nós vamos decidir se vamos pedir ou não”, afirmou Flávia Merlini nesta sexta-feira.

O advogado da modelo, Cosme Araújo, é contrário à avaliação psicológica de Najila. “O advogado da vítima já soltou uma nota na imprensa de que ele seria contra esse exame por sugerir que a vítima tem qualquer tipo de problema. Então, vamos avaliar, quando o inquérito policial chegar para nós, se haverá necessidade deste tipo de diligência ou não”, ponderou Flávia Merlini.

A Polícia ouviu nesta sexta-feira o último depoimento no inquérito. A advogada Yasmim Abdalla foi ouvida à tarde na 6.ª Delegacia de Defesa da Mulher e saiu sem dar declarações à imprensa.

Um dos questionamentos dos investigadores abordou o sumiço do celular de Najila. Yasmin foi questionada se viu o aparelho com a modelo. Na visão dos investigadores, o aparelho é importante, pois teria imagens do segundo encontro entre Neymar e a modelo em Paris. Najila diz que perdeu o celular, mas não registrou Boletim de Ocorrência e não pediu o bloqueio da linha.

Na segunda-feira termina o prazo para a conclusão do inquérito. Os investigadores podem solicitar um tempo maior de apuração ou finalizar o relatório, a tendência mais provável. O documento será encaminhado ao Ministério Público, que pode denunciar (fazer acusação formal contra Neymar), pedir o arquivamento ou requisitar novas diligências. A promotoria tem 15 dias para decidir.

Outros depoimentos

A 6ª Delegacia de Defesa da Mulher ouviu recentemente os últimos depoimentos no inquérito sobre a acusação de estupro do atacante Neymar contra a modelo Najila Trindade. Prestaram esclarecimentos Altamiro, CEO das empresas de Neymar, e Carlos Henrique, amigo do jogador que teria conversado com o jogador sobre o suposto crime em Paris, no dia 15 de maio.

“É um absurdo essa acusação contra o Neymar”, declarou Carlos Henrique em breve declaração à imprensa na saída do depoimento. Ele foi orientado pelo seu advogado a não dar declarações. “A gente se conhece há 12 anos”, completou. Carlos Henrique foi chamado a depor, pois teve conhecimento do encontro entre Najila e Neymar em contato com o próprio jogador antes do registro do Boletim de Ocorrência.

A participação de Carlos Henrique representa uma “precaução dos investigadores”. Eles querem ouvir todas as partes citadas no inquérito para que nenhuma dúvida permaneça nas investigações.

Altamiro Bezerra chegou acompanhado de um dos advogados da defesa, Davi Tangerino. Os dois não deram declarações. Ele foi chamado para esclarecer uma reunião que teria acontecido entre o pai de Neymar e José Edgard Bueno, antigo advogado de Najila Trindade. Altamiro teria participado dessa reunião.

O inquérito está na fase final. Após os depoimentos, a delegada Juliana Bussacos finaliza o relatório e o encaminha para o Ministério Público. As três promotoras de Enfrentamento à Violência Doméstica que acompanham o caso vão analisar as conclusões da Polícia Civil e podem fazer sugestões. A delegada pode pedir abertura de ação penal, o que significa que Neymar será indiciado por estupro, arquivamento do caso ou ainda a continuidade das investigações.

Deixe seu comentário: