Ministério Público realiza operação contra fraude na coleta de lixo em Porto Alegre

O Ministério Público Estadual realizou, na manhã desta quinta-feira (24), uma operação contra suposta fraude na coleta de lixo em Porto Alegre. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão nas dependências do DMLU (Departamento Municipal de Limpeza Urbana), em sedes de empresas e residências de pessoas investigadas pela possível prática de crimes contra a administração pública.

A Operação Fosso de Tártato apura a prática de estelionato, peculato, concussão, crimes licitatórios, corrupção, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Entre os investigados está o diretor do DMLU, André Carús; o ex-diretor Gustavo de Souza Fontana; o representante da Cootravipa Jorge Luiz Bitencourt da Rosa; o representante da B. A. Meio Ambiente Ltda., Jean de Jesus Nunes; e chefes de fiscalização do departamento.

Conforme as investigações, os envolvidos praticaram diversas fraudes na execução dos contratos que as empresas mantêm com o DMLU. Entre elas está a não prestação integral do serviço, “chegando ao descalabro de serem colocadas caliças e resíduos da construção civil para aumentar o peso dos caminhões e potencializar o valor a ser pago pelo Poder Público”, de acordo com o promotor Nilson de Oliveira Rodrigues Filho.

