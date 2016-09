Ministério Público recomenda que Procon Estadual não promova ajustamento com empresas em benefício do próprio

O Procon Estadual editou uma regulamentação que proíbe a inserção, em compromissos de ajustamento de conduta assinados junto a empresas, qualquer espécie de cláusula que venha em benefício patrimonial do próprio Procon. O documento também prevê destinos possíveis de serem dados às compensações econômicas impostas às empresas.

Ao acatar recomendação emitida pela Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público, foi arquivado o inquérito civil instaurado para apurar uma proposta de CAC (Compromisso de Ajustamento de Conduta) a ser assinado entre o Procon-RS e as empresas Oi S.A. e Oi Móvel S.A. em virtude de reclamações de consumidores.

O ajustamento teria como proposta o pagamento do aluguel mensal da sede do Procon-RS até o final do ano de 2018, cujos valores somariam R$ 1,7 milhão.

Diante da negativa da Oi, o órgão estadual instaurou uma “suspensão temporária da comercialização de novas habilitações de telefonia fixa e móvel da operadora no Estado do Rio Grande do Sul”. Em 26 de junho do ano passado, a Oi ajuizou uma ação judicial, cujo pedido de liminar foi deferido para suspender os efeitos da medida administrativa de paralisação temporária das atividades da empresa determinada pelo Procon-RS. O entendimento da Justiça foi de que a aplicação da sanção de suspensão das atividades, cabem, com exclusividade, à Anatel.

Após a intervenção da Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público, foi assinado o Compromisso de Ajustamento de Conduta atendendo à legislação, revertendo a multa de R$ 1,870 milhão em créditos aos seus usuários de telefonia fixa no RS. Em relação à telefonia móvel, ainda não foi assinado CAC.

Comentários