O Ministério da Integração Nacional publicou no Diário Oficial da União desta quinta-feira (15) o repasse de recursos para municípios gaúchos afetados por enxurrada, inundação e granizo. Com um valor de mais de R$ 3,3 milhões, foram atendidas as cidades de Floriano Peixoto, Vila Lângaro, São Jerônimo, Cachoeira do Sul e Espumoso.

