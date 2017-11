A ministra Cármen Lúcia evita pautar no Supremo Tribunal Federal ação que leve à retomada da discussão sobre prisão após condenação em segunda instância

A presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministra Cármen Lúcia, não vai pautar neste ano nenhuma ação que leve à retomada da discussão sobre prisão após condenação em segunda instância. Duas ações sob a relatoria do ministro Marco Aurélio estão em fase de instrução processual e ainda não foram liberadas para a pauta. Mesmo que esta etapa seja finalizada a tempo de os casos irem a plenário em 2017, Cármen Lúcia não vai inclui-los na agenda da corte.

Existe a possibilidade de o Supremo discutir o assunto por iniciativa de outro integrante da corte. Bastaria um ministro aproveitar um pedido de habeas corpus, incluir o tema e mandar o caso para ser discutido em plenário. Ainda assim, caberia à presidente pautar a discussão.

Bastaria um ministro aproveitar um pedido de liberdade provisória (habeas corpus) para levantar o debate sobre a execução provisória da pena. No entanto, nenhum ministro está disposto a levar o assunto à pauta desta maneira. Em 2016, o Supremo decidiu que a sentença deveria começar a ser cumprida depois que um tribunal referendasse a decisão de primeira instância.

Nos bastidores, comenta-se que Cármen Lúcia tem a intenção de manter o tema distante do plenário até o fim de seu mandato, em setembro, para evitar uma mudança na jurisprudência recente formada pelo Supremo Tribunal Federal. Um dos temas mais polêmicos para a corte, a discussão pode esbarrar em uma eventual candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o Planalto na eleição de 2018.

Pré-candidato à Presidência, Lula foi condenado em julho em primeira instância na Lava-Jato, pelo juiz Sérgio Moro, do Paraná. A sentença determina que ele cumpra 9 anos e 6 meses de prisão pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro no caso do triplex de Guarujá (SP). Ele também foi proibido de ocupar cargo público por sete anos.

Lula recorreu ao TRF-4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região). A média de tempo do colegiado para analisar recurso da Lava-Jato é de um ano. O processo chegou em agosto. Assim, às vésperas da próxima eleição presidencial, a situação pode ainda estar indefinida.

Mesmo que o tribunal mantenha a condenação de Lula, o ex-presidente pode recorrer aos tribunais superiores e pedir liminar para suspender os efeitos da condenação e da inelegibilidade. A avaliação interna no Supremo é que qualquer cenário de condenação de Lula em segundo grau – ainda que ele consiga uma liminar para concorrer à eleição – vai pressionar a corte a discutir novamente a decisão sobre execução provisória da pena.

Revisão

Em conversas reservadas, ministros dizem que, caso o TRF-4 mantenha a condenação, será difícil evitar uma nova discussão sobre o tema. A tendência, afirmam, é que a jurisprudência seja alterada se o Supremo voltar a debater o tema: o condenado poderá responder em liberdade até ter recurso analisado pelo STJ (Superior Tribunal de Justiça).

O julgamento de 2016 formou a jurisprudência com placar apertado. Seis ministros votaram a favor da execução provisória da pena: Edson Fachin, Luís Roberto Barroso, Teori Zavascki, Luiz Fux, Gilmar Mendes e Cármen Lúcia. Cinco foram contra e defenderam que o réu recorra em liberdade até julgado o último recurso: Rosa Weber, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio e Celso de Mello.

A nova composição da corte e eventuais mudanças de posição de ministros podem alterar o resultado. Gilmar alterou seu entendimento e passou a conceder habeas corpus a condenados em segundo grau. Rosa tenderia a votar a favor da prisão, com o argumento de que uma corte não deve alterar jurisprudência recente, segundo pessoas a par do assunto.

Alexandre de Moraes, que assumiu a cadeira de Teori, morto em acidente aéreo em janeiro, disse em sua sabatina no Senado que a prisão após condenação em segunda instância “não é inconstitucional”.

