Ministra da Agricultura defende punição para quem fizer queimada ilegal

A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, também se pronunciou, nesta sexta-feira (23), sobre as queimadas na Amazônia. Ela frisou que isso ocorre todos os anos no país e destacou que não se pode afirmar que o agronegócio brasileiro seja o “grande destruidor” da Amazônia. “Tem duas coisas diferentes: uma coisa é queimada, outra coisa é incêndio. Tem que se fazer uma diferença entre esses dois acontecimentos. Estamos vivendo uma seca grande. Todo ano a Região Norte do país tem uma definição clara dessa estiagem, às vezes a gente fica seis meses sem chuva. Este ano, está mais seco e as queimadas estão maiores”, afirmou ela.

Ela afirmou que é preciso punir quem estiver fazendo queimadas de forma ilegal. Segundo ela, o presidente Jair Bolsonaro deve anunciar hoje ações que serão efetivas no combate às queimadas. “Está na hora de a gente fazer o papel de bombeiro aqui. E não colocar notícias mais alarmantes do que querem imputar ao nosso país e aos produtores brasileiros”, completou Tereza Cristina.

