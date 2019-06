Ministra Damares Alves pretende fortalecer conselhos tutelares para evitar violência

A fim de evitar a violência e os maus-tratos em crianças e adolescentes, a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, disse que quer fortalecer os conselhos tutelares. Damares esteve, durante esta segunda-feira (3), com conselheiros tutelares de Samambaia, município a cerca de 30 quilômetros de Brasília, onde Rhuan Maycon da Silva, de 9 anos, foi atingido com uma facada no peito pela própria mãe e sua companheira, no último final de semana.

“Quantas cenas como esta podem estar acontecendo em vários lugares?”, questionou a ministra. “Vamos ter que rever o nosso papel, fortalecer, apoiar mais os nossos conselheiros, instrumentalizá-los mais. Eu sei que eles fazem um grande trabalho, mas podemos melhorar”, acrescentou.

Para Damares, a pasta deve investir em equipamentos. “Vamos trabalhar em equipamentos, em mais carros, mais veículos, mais computadores”, disse a ministra, que complementou: “Temos casos no Brasil em que, infelizmente, o conselheiro tutelar atende de bicicleta. Já recebi imagem de conselheiro tutelar atendendo de jegue. Esse segmento precisa ser fortalecido.”

A visita aos conselhos é para “saber onde o Poder Público falhou na proteção das crianças”, explica ela.

Participação da sociedade

Damares Alves comentou sobre a importância de que a sociedade esteja atenta e denuncie qualquer suspeita de violência. “O conselho tutelar é parceiro na luta na defesa da criança. Se não encontrar o conselho tutelar, procure um policial. Se não encontrar, procure o Disque 100. Estamos 24 horas com nossos canais abertos e atendemos em outros idiomas”, ressaltou a ministra.

Ainda de acordo com ela, crianças também podem acionar o Disque 100, caso elas mesmas, ou algum colega, estejam em situação de sofrimento.

