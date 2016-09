Ministra Maria Elena Boschi pisa em solo brasileiro para incentivar voto de cidadãos italianos

No final da tarde desta quarta-feira (28), a ministra das Reformas Constitucionais da Itália, Maria Elena Boschi, pisou em solo brasileiro em uma visita feita ao governador José Ivo Sartori no Palácio Piratini, na Capital, e em seguida, se deslocou para o Grêmio Naútico União. É a primeira vez que o Estado recebe um membro do Governo italiano desde a visita do Presidente da República Giovanni Gronchi em 1958. Em época de eleição do Senado no país, a ministra busca a participação dos 50 mil brasileiros com cidadania italiana. A votação é alusiva a uma reforma legislativa que prevê a redução do número de senadores em um terço.

Dentre as mudanças previstas na reforma está abolição das províncias, priorizando assim, as cidades e estados. “Boa política é aquela que mantêm as suas promessas, respondendo às necessidades das famílias e trabalhadores”, afirma a Ministra. Segundo ela, a eleição não é um voto contra ou a favor de um Governo, mas uma redução dos custos na política. E finaliza: “Porto Alegre tem uma população numerosa e ativa, por tanto, contamos com a participação ao voto”.

No encontro com Sartori, Maria Elena Boschi, conversou sobre possíveis intercâmbios comerciais entre Rio Grande do Sul e estados da Itália. O governador fará uma visita a Itália no próximo mês para fortalecer as relações com o país.

Nesta quinta-feira (29) a Ministra estará visitando Brasília e São Paulo na sexta-feira (30).

Comentários