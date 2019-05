O corte de privilégios de políticos e funcionários públicos, bandeira do presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, provocou uma importante baixa em sua equipe: da ministra do Meio Ambiente e Recursos Naturais. Josefa González Blanco foi forçada a renunciar após ter feito uma empresa aérea atrasar a decolagem de um voo comercial que ela estava prestes a perder.

