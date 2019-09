Ministro afirma que Enem deste ano terá como foco conhecimentos objetivos

Nesta edição de 2019 o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) terá como foco conhecimentos objetivos. De acordo com o ministro da Educação, Abraham Weintraub, a preocupação do Ministério da Educação (MEC) será selecionar os melhores alunos para ocupar vagas no ensino superior. Em entrevista nesta terça-feira (24) ao programa Brasil em Pauta, da TV Brasil, da EBC, o ministro afirmou: “não vai cair ideologia, a gente quer saber de conhecimento científico, técnico, de capacidade de leitura, de fazer contas, de conhecimentos objetivos”.

Depois de polêmica envolvendo questões do Enem de 2018, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), vinculado ao Ministério da Educação, criou, no início deste ano, um grupo responsável por “identificar abordagens controversas com teor ofensivo a segmentos e grupos sociais, símbolos, tradições e costumes nacionais” e, com base nessa análise, recomendar que tais itens não fossem usados na montagem do Enem 2019.

O ministro ressaltou ainda que a aplicação do exame neste ano está garantida.

Deixe seu comentário: