O ministro alemão do Interior, Horst Seehofer, ameaçou nesta segunda-feira (18) fechar as fronteiras da Alemanha em julho aos imigrantes se não houver um acordo entre os líderes europeus à margem de uma cúpula no final do mês. Este ultimato foi imediatamente rejeitado pela chanceler Angela Merkel. Mais de um milhão de imigrantes entraram na Alemanha desde 2015.

