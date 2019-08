Ministro Alexandre de Moraes determina envio de mensagens hackeadas ao Supremo

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), pediu a cópia de todo o inquérito da Operação Spoofing, que inclui as mensagens apreendidas pela Polícia Federal (PF). Moraes é o segundo ministro que solicita acesso às investigações. Em resposta a um pedido do PDT, o ministro Luiz Fux determinou “a preservação do material probatório já colhido no bojo da Operação Spoofing e eventuais procedimentos correlatos”.

A perícia realizada pela PF nos aparelhos eletrônicos apreendidos com o hacker Walter Delgatti Neto detectou que o grupo criminoso fez ataques a 1.162 números telefônicos distintos.

