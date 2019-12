Política Ministro autoriza transferência de Geddel para presídio em Salvador

Por Redação O Sul | 9 de dezembro de 2019

Geddel ficará preso no Centro de Observação Penal na capital da Bahia. Foto: Arquivo/José Cruz/Agência Brasil Geddel ficará preso no Centro de Observação Penal na capital da Bahia. (Foto: Arquivo/José Cruz/Agência Brasil) Foto: Arquivo/José Cruz/Agência Brasil

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Edson Fachin autorizou nesta segunda-feira (9) a transferência do ex-ministro Geddel Vieira Lima do presídio da Papuda, em Brasília, para uma penitenciária em Salvador. Fachin atendeu pedido feito pela defesa para que o ex-ministro fique preso na cidade em que residem seus familiares.

Em outubro, o ex-ministro foi condenado pela Segunda Turma do STF a 14 anos e dez meses de prisão pelos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa na ação penal do caso relacionado aos R$ 51 milhões em espécie encontrados pela PF (Polícia Federal) em um apartamento há dois anos, quando Geddel foi preso preventivamente.

Conforme a decisão, Geddel ficará preso no COP (Centro de Observação Penal) na capital da Bahia.

