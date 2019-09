Ministro Barroso autoriza Marcos Valério a cumprir pena em regime semiaberto  

O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF) concedeu, nesta quarta-feira (4), a prisão em regime semiaberto ao ex-publicitário e empresário Marcos Valério. Ele havia sido condenado a quase 40 anos de prisão no processo do mensalão pelos crimes de peculato, corrupção ativa e lavagem de dinheiro.

O julgamento dizia respeito ao mensalão do PT, e em 2017 o ex-publicitário havia fechado um acordo de delação premiada com a Polícia Federal (PF). Mesmo com outra condenação, o ministro Barroso entendeu que o ex-publicitário poderia progredir para o regime semiaberto por considerar que o réu já cumpriu um sexto da pena e teve seus bens bloqueados. “Diante do exposto, defiro ao condenado Marcos Valério Fernandes de Souza a progressão para o regime semiaberto, desde que observadas as condições a serem impostas pelo juízo delegatário desta execução penal”, decidiu o ministro.