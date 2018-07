O ministro de Relações Exteriores do Reino Unido, Boris Johnson, renunciou nesta segunda-feira (9) ao cargo, anunciou o escritório oficial da primeira-ministra, Theresa May. A renúncia de Johnson, um dos membros do governo mais favoráveis a um “Brexit” duro, foi anunciada pouco depois de o ministro específico para o “Brexit”, David Davis, deixar o cargo no domingo.

