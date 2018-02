Ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, participa da 4º edição do Fórum Os Caminhos do Rio Grande, dia 16, no Litoral Norte. Inscrições abertas

Em sua quarta edição, o Fórum Os Caminhos do Rio Grande ganha palco em fevereiro, na sede da SABA, em Atlântida, no dia 16, a partir das 14h30min. O tema central será “Presente e Futuro da Logística Brasileira”.

A abertura oficial ficará por conta do governador José Ivo Sartori, seguida da explanação do secretário dos Transportes do Estado do RS, Pedro Westphalen. Como painelistas, participam ainda Carlos Marun, ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República. Ao seu lado, Eliseu Padilha, ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República e Nelson Lídio Nunes, diretor-presidente da EGR.

A mediação ficará sob a tutela do jornalista Armando Burd, que integra a equipe de profissionais da Rede Pampa, com atuação nos veículos rádio, jornal e televisão do Grupo.

A iniciativa é da Rede Pampa, inserida no Projeto RS Sustentável, que visa discutir junto a lideranças da comunidade política e empresarial temas ligados à qualidade de vida da sociedade gaúcha como um todo. O apoio é do Governo do Estado do RS, Secretaria dos Transportes do RS e EGR (Empresa Gaúcha de Rodovias).

Inscrições abertas e gratuitas pelo www.forumoscaminhosdoriogrande.com.br

