O novo responsável pela articulação política do governo Jair Bolsonaro (PSL), general Luiz Eduardo Ramos, pediu colaboração com o governo e fez um discurso de conciliação. O ministro da Secretaria de Governo da Presidência elogiou os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), com os quais o governo mantém relação tensa.

