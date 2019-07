Após polêmica sobre pesquisa, ministro da Ciência e Tecnologia pede dados da Amazônia ao Inpe

O ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, solicitou ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) um relatório técnico contendo os resultados dos últimos dois anos sobre o desmatamento da Amazônia. A informação foi divulgada em uma rede social, nesta segunda-feira (22).

A medida se deu após o presidente Jair Bolsonaro questionar, na última sexta-feira (19), os dados divulgados pelo Inpe sobre o aumento do desmatamento na Amazônia. O presidente chegou a insinuar que o Inpe estaria a serviço de alguma ONG.

Na nota divulgada, Marcos Pontes também criticou a maneira como as declarações do diretor do Inpe, Ricardo Magnus Osório Galvão, foram dadas à imprensa. O diretor negou as afirmações de Bolsonaro e afirmou que não se demitiria. Marcos Pontes afirmou que Galvão seria chamado para esclarecimentos e orientações.

Os dados disponibilizados mensalmente no site da Inpe sobre o desmatamento são baseados em imagens de satélite. De acordo com as informações do Instituto no começo deste mês, o desmatamento da Amazônia Legal brasileira atingiu 920,4 km² em junho, um aumento de 88% em comparação com junho de 2018.

Nota:

Esclarecimentos

O porta-voz do Palácio do Planalto, Otávio Rêgo Barros, falou com a imprensa, nesta segunda (22), e afirmou que Bolsonaro não pretende impedir a divulgação de dados sobre desmatamento florestal pelo Inpe, querendo somente identificar previamente as ações para lidar com eventuais problemas. “O Planalto sempre trabalha pelo princípio da transparência. A intenção do senhor presidente é identificar, desde pronto, o relatório, quais são as demandas e quais são as ações prospectivas para corrigir, se for o caso, ou para potencializar eventuais dados que ali ocorram no relatório”, disse Barros.

