O ministro da Cultura, Sérgio de Sá Leitão, reagiu ao anúncio de que o caixa do Ministério da Segurança Pública será reforçado com R$ 800 milhões das loterias. Segundo ele, a MP reduz “drasticamente” a participação do Fundo Nacional de Cultura na receita das loterias federais. “Trata-se de uma decisão equivocada que não tem o apoio do Ministério da Cultura”, escreveu Leitão.

