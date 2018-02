O ministro da Defesa disse que o sistema de segurança do Brasil está “falido”

O ministro da Defesa, Raul Jungmann, afirmou na quarta-feira (31) que o sistema de segurança do Brasil está “falido”. Segundo ele, algumas das razões para isso são a “nacionalização” e a “transnacionalização” do crime.

Jungmann usou o exemplo do traficante Antônio Bonfim Lopes, o Nem, um dos protagonistas dos confrontos que aconteceram pelo controle da favela da Rocinha, no Rio, em 2017. Ele está preso na penitenciária de segurança máxima de Porto Velho, em Rondônia. “Nem está a 5 mil quilômetros do Rio de Janeiro. Mesmo assim, declara uma guerra na Rocinha, o que leva as Forças Armadas a serem convocadas. O sistema também faliu porque o governo federal não tem mandato sobre a situação dos Estados, apenas em situações extraordinárias, que não deveriam acontecer”, declarou.

Jungmann disse ainda que há “um certo masoquismo” na divulgação da violência no Rio de Janeiro. O ministro lembrou também que, em 18 meses no cargo, decretou 11 vezes a GLO (Garantia da Lei da Ordem), que autoriza a intervenção federal militar para auxílio às forças de segurança estaduais. Só em Natal (RN), foram três pedidos em um ano. “O problema da segurança não vai se resolver na Defesa. Não. Está havendo uma banalização disso”, afirmou.

O ministro participou, na capital fluminense, do evento O Futuro Começa Hoje, sobre as novas ações da Polícia Militar no Rio de Janeiro. “O Rio de Janeiro levou décadas para chegar ao estado que está. Nós estamos ajudando o Rio há sete meses. As Forças Armadas não podem combater o crime na Rocinha, porque se fossem enfrentar com poder letal a criminalidade, seria uma tragédia. As Forças Armadas são feitas para destruir”, avaliou o ministro.