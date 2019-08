Ministro da Economia aconselha governador gaúcho a elaborar projeto próprio de Previdência

Ao receber ontem em seu gabinete o governador gaúcho Eduardo Leite, acompanhado da Secretária de Relações Federativas, Ana Amélia, o ministro da Economia, Paulo Guedes, sugeriu que, por precaução, o governo gaúcho leve em frente a ideia de elaborar um projeto próprio de previdência estadual. Guedes teme que o Senado não inclua Estados e municípios no texto da reforma, que antes, deve ser votado em segundo turno pela Câmara dos Deputados.

PEC Paralela no Senado

O governador gaúcho foi um dos signatários, no encontro de 27 governadores, da apresentação de uma proposta paralela à atual PEC da Previdência no Senado.

Não existe, porém, a garantia de que a proposta teria acolhida no Senado.

Ana Pellini agora é a número dois no Ministério da Cidadania

A pedido do ministro da Cidadania, Osmar Terra, o presidente Jair Bolsonaro assinou ato oficial exonerando Ana Pellini da secretaria executiva do ministério do Meio Ambiente, e em outro ato, nomeando-a para idêntico cargo – secretária executiva – no ministério da Cidadania. Ela passou ser a número dois no Ministério da Cidadania.

Guabiju e Rota das Oliveiras

Um projeto de lei da deputada Silvana Covatti (PP), que declara o município de Guabiju a “Capital Estadual do Guabiju”, fruto silvestre abundante na região foi aprovado ontem por unanimidade pela Assembleia do Rio Grande do Sul. Logo após a votação, o deputado Fábio Ostermann foi à tribuna para defender que a apreciação de projetos simbólicos, como este, pudessem ser feitos, de forma terminativa, nas comissões temáticas, preservando o plenário pra propostas de maior relevo, a exemplo do que já ocorre em outros Estados. Logo em seguida, foi retirada da Ordem do Dia para votação, outro projeto, do deputado Ernani Polo (PP) e outros 11 deputados, que institui a Rota das Oliveiras no Estado.

Cai a Procuradora-Geral do Município

A procuradora-geral do município de Porto Alegre, Eunice Nequete, procuradora aposentada do Estado, não resistiu às pressões e ontem pediu exoneração do cargo que ocupava desde 2017. Ela vinha sendo cobrada pela classe por apoiar o projeto do Executivo que, dentre outras mudanças, exige dedicação exclusiva, impedindo procuradores atuarem como advogados em seus escritórios particulares.

