Ministro da Economia defende capitalização na reforma da Previdência

Ao participar de uma palestra na Associação Comercial do Rio de Janeiro, o ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu a inclusão do modelo de capitalização na reforma da Previdência. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (26). A pauta está em tramitação no Congresso Nacional e só a pasta poderá decidir se haverá a inclusão ou não. “Se [o Congresso] aprovar que não há capitalização, não há capitalização. Se tivermos a possibilidade de oferecer essa solução, ofereceremos”, destacou Guedes.

Na ocasião, o ministro defendeu que “ninguém seria deixado para trás” com o modelo. A renda de quem não conseguisse contribuir o suficiente para se aposentar com um salário mínimo, poderia ser complementada de forma solidária, segundo ele.

Aprovação da reforma

O ministro ainda demonstrou confiança na aprovação da reforma da Previdência no Congresso Nacional, elogiando o trabalho do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, na condução do trâmite até a aprovação em 1º turno. “O presidente do Senado vai fazer um belo trabalho também. Estou seguro disso”, assegurou Guedes. Ele também destacou o acordo entre o Mercosul e a União Europeia e o leilão dos excedentes da cessão onerosa como medidas já encaminhadas que trarão benefícios à economia.

