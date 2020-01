Educação Ministro da Educação aceita pedido via Twitter e refaz análise de prova do Enem de filha de apoiador

Por Redação O Sul | 26 de janeiro de 2020

Ministro (foto) determinou nova análise da prova do Enem de uma candidata após receber reclamação do pai dela

O ministro da Educação, Abraham Weintraub, determinou nova análise da prova do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) de uma candidata após receber reclamação do pai dela – que nas redes sociais se mostra alinhado ao governo Bolsonaro –, via Twitter.

Há ao menos 24 ações individuais na Justiça, além de uma ação civil pública do Ministério Público Federal de Minas Gerais, que pedem nova correção da prova do Enem. Neste ano, o exame teve parte de suas notas divulgadas com erros, causando vários transtornos aos estudantes que tentam vagas nas universidades públicas.

Neste sábado (25), um homem identificado como Carlos Santanna postou no Twitter uma reclamação, marcando o perfil do ministro da Educação: “Ministro, minha filha tem certeza que a prova do Enem dela não teve a correção adequada e que ela foi prejudicada. E agora? A inês é morta? O Sisu [Sistema de Seleção Unificada] termina amanhã”, escreveu, identificando, em seguida, o número de inscrição da filha do Enem.

Em seu perfil nas redes sociais, o homem se mostra alinhado ao governo Bolsonaro e ferrenho crítico do PT. Cerca de uma hora depois, Weintraub respondeu ao apoiador, também no Twitter, com um print screen de uma mensagem privada que trocou no WhatsApp com uma pessoa registrada em seu telefone celular como “Alê”.

Nessa mensagem, “Alê” escreve, em resposta ao pedido anterior de Weintraub para verificar o caso: “Ministro, a participante teve a prova corrigida corretamente. Tudo confere. Fez a prova em Ribeirão Preto/SP. Conferido com a aplicadora. Não houve erro de associação no caso dela”, escreve “Alê”, em referência ao erro de associações de códigos que teriam causado os problemas em cerca de 6.000 provas.

Weintraub, então, respondeu ao apoiador, no Twitter, postando o print screen da conversa, precedida da seguinte frase: “Caro Carlos, veja a resposta abaixo. Abraço.” O nome do presidente do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), responsável pela realização do Enem, é Alexandre Lopes.

A assessoria do Inep afirmou neste domingo (26), que o instituto está revisando as provas de todas as pessoas que estão reclamando de maneira informal, por meio das redes sociais, mas que não dará respostas individuais a elas, como fez Weintraub em relação a seu apoiador.

