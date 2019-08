Ministro da Educação quer lançar universidades digitais

A próxima intenção do governo é lançar um programa de universidades e institutos federais de educação digital. Quem anunciou a medida foi o ministro da Educação, Abraham Weintraub, nesta sexta-feira (23). De acordo com o ministro, a ideia é que boa parte da formação nessas instituições seja realizada por meio de educação à distância. A iniciativa ainda está em estudos no Ministério da Educação (MEC). “O nosso projeto é sim EaD [Ensino à Distância] e a gente está preparando uma universidade federal digital e um instituto federal digital. É pra lá que a gente vai caminhar”, disse.

Mias detalhes sobre o novo programa não foram revelados, mas Weintraub disse que a intenção é levar o debate ao Congresso Nacional. A ideia ainda é que os estudantes façam módulos de ensino e que escolham durante esse percurso a área de formação. “Isso cai muito o custo com refeitórios, e outras coisas”, disse. “O aluno pode ir eventualmente a simpósios, seminários, aí junta todo mundo para períodos mais curtos e isso barateia o custo”, acrescentou.

